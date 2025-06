Παναθηναϊκός: «Είμαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω» - Το πρώτο μήνυμα του «πράσινου» Τσιριβέγια

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ισπανού χαφ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο δύο ετών.

Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Τσιριβέγια έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στα social media: «Είμαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω», ανεβάζοντας παράλληλα και φωτογραφίες από την παρουσίαση του.

Im here, and I can’t wait to get started ☘️?? pic.twitter.com/4eam01V8L7