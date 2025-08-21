Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Επιλέγει Σφιντέρσκι ο Βιτόρια, βασικός ο Μπακασέτας
Onsports Team 21 Αυγούστου 2025, 19:56
EUROPA LEAGUE

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Επιλέγει Σφιντέρσκι ο Βιτόρια, βασικός ο Μπακασέτας

Η ενδεκάδα των «πράσινων» για τον πρώτο αγώνα με τους Τούρκους στα play offs του Europa League.

Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Σαμσουνσπόρ για τον πρώτο αγώνα των play offs του Europa League. Ο Ρουί Βιτόρια ξεκινά στην επίθεση τον Κάρολ Σφιντέρσκι, αφήνοντας στον πάγκο τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δίνει φανέλα βασικού στον Τάσο Μπακασέτα που δεν είχε αγωνιστεί με τη Σαχτάρ. Ο Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Τετέ και Πελίστρι στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι – Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος – Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας – Τετέ, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο για πρώτη φορά βρίσκεται ο Νταβίντε Καλάμπρια. Μαζί του οι Λαφόν, Κότσαρης, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Σιώπης, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Ιωαννίδης, Γερεμέγεφ.



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Live Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Η ελληνοτουρκική «μάχη» στα play offs του Europa League
34 λεπτά πριν Live Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Η ελληνοτουρκική «μάχη» στα play offs του Europa League
CONFERENCE LEAGUE
LIVE Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Η πρώτη αναμέτρηση για τα playoffs του Conference League
48 λεπτά πριν LIVE Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Η πρώτη αναμέτρηση για τα playoffs του Conference League
CONFERENCE LEAGUE
Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Με 4-2-3-1 και Κουτέσα, Κοϊτά εξτρέμ – Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς
1 ώρα πριν Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Με 4-2-3-1 και Κουτέσα, Κοϊτά εξτρέμ – Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Επιλέγει Σφιντέρσκι ο Βιτόρια, βασικός ο Μπακασέτας
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Επιλέγει Σφιντέρσκι ο Βιτόρια, βασικός ο Μπακασέτας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved