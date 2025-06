Μεταγραφές: Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στον Μοχάμεντ, αναφέρουν στην Αίγυπτο

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην πατρίδα του 27χρονου επιθετικού, το «τριφύλλι» είναι μια από τις τρεις ομάδες που «κυνηγούν» την υπογραφή του.

Ο Παναθηναϊκός, αν πιστέψουμε όσα αναφέρουν στην Αίγυπτο, έχει αντιπάλους για την απόκτηση του Μοχάμεντ, την τουρκική Μπασακσεχίρ και μια γερμανική ομάδα που δεν κατονομάζει.

Όπως υπογραμμίζεται σε κάθε περίπτωση ο ποδοσφαιριστής «κατά 99% δεν θα παίκτης της Ναντ την ερχόμενη σεζόν» και θα συνεχίσει στην Ευρώπη. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Μοχάμεντ μέτρησε έξι γκολ και μία ασίστ σε 32 αγώνες με τη γαλλική ομάδα.

