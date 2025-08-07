Ομάδες

Απίστευτο ξύλο στο «φιλικό» Μπέτις – Κόμο
Onsports Team 07 Αυγούστου 2025, 09:19
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι Ισπανοί αντιμετώπισαν τους Ιταλούς, όχι όμως στο ποδόσφαιρο καθώς κυριάρχησαν οι μπουνιές, οι σφαλιάρες και οι κλωτσιές, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Υποτίθεται πως ήταν φιλική αναμέτρηση δύο πολύ καλών ομάδων. Η μία από τη La Liga, η άλλη από την Serie A. Ρεάλ Μπέτις και Κόμο αγωνίστηκαν και το σκορ ήταν 2-0 υπέρ των Ιταλών όταν τα πράγματα πήραν μια διαφορετική τροπή από το ποδόσφαιρο.

Υπήρξε ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Ειδικά ανάμεσα στον Φορνάλς της Μπέιτς και τον Περόνε της Κόμο. Ο πρώτος έριξε σφαλιάρα στον αντίπαλό του και αυτός «απάντησε» με γροθιά. Εκεί η κατάσταση ξέφυγε, μπλέχτηκαν κι άλλοι παίκτες, κάποιοι για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, άλλοι για να μετάσχουν στο ξύλο.

Δείτε τα απίστευτα επεισόδια:

 


Απίστευτο ξύλο στο «φιλικό» Μπέτις – Κόμο
6 λεπτά πριν
