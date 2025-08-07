Προμηθέας: Απέκτησε τον νεαρό Κομνιανίδη

Onsports Team

Την απόκτηση του Γιάννη Κομνιανίδη ανακοίνωσε ο Προμηθέας Πάτρας, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον 19χρονο γκαρντ (1.86 μ.) με συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο νεαρός αγωνιζόταν την τελευταία τριετία στη ΧΑΝΘ, με την οποία πανηγύρισε φέτος την άνοδο από τη National League 1 στην Elite League, έχοντας σημαντική συμβολή στην πορεία της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του αθλητή Γιάννη Κομνιανίδη, ο οποίος εντάσσεται στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας μας με τριετές συμβόλαιο.

Ο Γιάννης Κομνιανίδης γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου του 2006, έχει ύψος 1,86 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των guard. Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στον Άρη και τον Αχιλλέα Τριανδρίας, ενώ σε ηλικία μόλις 15 ετών μεταπήδησε στον Ηρακλή, με τον οποίον μάλιστα πήρε και λίγο χρόνο συμμετοχής στην Basket League και μπήκε στο κλειστό κλαμπ των πιο νεαρών παικτών που το έχουν καταφέρει αυτό. Εν συνεχεία, το 2022 πήρε μεταγραφή για την ΧΑΝΘ, με την οποία πανηγύρισε άνοδο από την National League 1 στην Elite League και ήταν μέχρι και φέτος μέλος της ιστορικής ομάδας της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τις μικρές εθνικές ομάδες.

Καλωσορίζουμε τον Γιάννη Κομνιανίδη στην οικογένεια του Προμηθέα και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες».