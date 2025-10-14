Champions League: «Νοσοκομείο» η Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό - Εκτός και ο Ραφίνια

Οnsports Τeam

Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, καθώς θα αντιμετωπίσει μια Μπαρτσελόνα με πολλές και σημαντικές απουσίες.

Τα προβλήματα τραυματισμών της Μπαρτσελόνα συνεχίζουν να αυξάνονται, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να ταλαιπωρείται με πρόβλημα στον μηρό και να τίθεται νοκ-άουτ ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό την επόμενη Τρίτη (21/10, 19:45) στο «Μονζουίκ» για το Champions League.

Η καταλανική ομάδα επιβεβαίωσε την Τρίτη (14/10) ότι ο Πολωνός επιθετικός υπέστη ρήξη μυός στον αριστερό μηρό. Μετά από αυτό ο «Λέβα» θα μπορούσε να μείνει εκτός δράσης για έως και πέντε εβδομάδες, γεγονός που θα εξαντλήσει περαιτέρω τις επιθετικές επιλογές της Μπάρτσα ενόψει μιας κρίσιμης καμπής της σεζόν.

Οι Ντάνι Όλμο και Γκάβι θα χάσουν επίσης τόσο το ματς με τους «ερυθρόλευκους» όσο και με τη Ρεάλ στο «Clasico» στις 26 Οκτωβρίου, ενώ πλέον έγινε γνωστό πως και ο Ραφίνια θα μείνει εκτός από το ματς με τον Ολυμπιακό κι ενδέχεται να είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τους Μαδριλένους.

Από εκεί και πέρα, οι τερματοφύλακες Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν και Χοάν Γκαρσία παραμένουν στα «πιτς» προσθέτοντας πονοκέφαλο στον Χάνσι Φλικ, ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων της ομάδας του.

Από την άλλη, οι Λαμίν Γιαμάλ και ο Φερμίν Λόπες έχουν επιστρέψει στις προπονήσεις και θα φανεί τις επόμενες ημέρες αν θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.