Προκριματικά Euro U21: Η Ελλάδα «απέδρασε» με Τζίμα από την Λετονία κι έκανε το 3 στα 3!

Στην κορυφή του ομίλου της η Εθνική Ελπίδων μετά τη νίκη με 1-0 επί της Λετονίας - Πώς θα προκριθεί στα τελικά του Euro U21.

Μετά τις εκτός έδρας νίκες με Μάλτα και Γερμανία, η Ελλάδα έδειξε έτοιμη να επιστρέψει σε τελική φάση Euro U21, καθώς νίκησε και στη Ρίγα, αυτή τη φορά τη Λετονία με 0-1 χάρη στο γκολ του Στέφανου Τζίμα στο 83'.

Με αυτόν τον τρόπο η Εθνική Ελπίδων εδραιώθηκε στην κορυφή του Group F για τα προκριματικά του EURO 2027.

Οι παίκτες της «γαλανόλευκης» δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ απέναντι στους Λετονούς, που έπαιξαν πολύ αμυντικά, ωστόσο, η ποιότητα του Τζίμα, ο οποίος πέρασε αλλαγή λίγο πριν την εκκίνηση του δεύτερου μέρους, έκανε τη διαφορά και με άψογο τελείωμα στο 83' ο σέντερ φορ της Μπράιτον χάρισε τη μεγάλη νίκη στην ελληνική ομάδα.

Η Εθνική Ελπίδων έχει μπροστά της την Γεωργία, την οποία θα φιλοξενήσει στις 14 Νοεμβρίου (17:00), με στόχο να κάνει το 4 στα 4.

ΛΕΤΟΝΙΑ: Παρφιόνοβς, Κάνγκαρς (35′ Τιχόνοβιτς), Νοζέγκμπε, Σεμέσκο, Μιχάλκοβς, Ζαλέικο, Κράγκλικτς, Πατρίκεγεβτς, Λίζουνοβς, Πατίκα, Ανίσκο.

ΕΛΛΑΔΑ (Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Καλοσκάμης, Κάτρης (63′ Νικολάου), Γκούμας (46′ Μπρέγκου), Σμυρλής (46′ Κωστούλας), Πνευμονίδης (66′ Παπακανέλλος), Ράλλης (46′ Τζίμας)

Ποιοι προκρίνονται στο Euro U21 του 2027

Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες.

Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.

Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

1. Ελλάδα 9 (9-2)*

2. Βόρεια Ιρλανδία 4 (3-1)

3. Γερμανία 3 (7-3)

4. Γεωργία 2 (2-2)

5. Λετονία 1 (1-7)*

6. Μάλτα 0 (0-7)

*Η Ελλάδα και η Λετονία έχουν ένα ματς περισσότερο.

** Βασικό κριτήριο ισοβαθμίας είναι οι βαθμοί στα μεταξύ τους και μετά η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους και τα γκολ που σημείωσαν στους αγώνες τους.

Το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα (Τρίτη 14/10)

Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία (19:30)

Μάλτα - Γεωργία (20:00)

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων

Μάλτα – Ελλάδα 0-5

Γερμανία – Ελλάδα 2-3

Λετονία – Ελλάδα 0-1

14/11/25 Ελλάδα – Γεωργία

18/11/25 Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία

27/03/26 Ελλάδα – Μάλτα

31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία

26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα

01/10/26 Ελλάδα – Λετονία

06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα