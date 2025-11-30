Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Με Καλοσκάμη η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το ντέρμπι της Λεωφόρου
Onsports Team 30 Νοεμβρίου 2025, 20:03
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Με Καλοσκάμη η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το ντέρμπι της Λεωφόρου

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολις για την ενδεκάδα του ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (30/11, 21:00) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας την ΑΕΚ, στο πιο σημαντικό παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής για τη Super League.

Η Ένωση προέρχεται από τη μεγάλη νίκη στη Φλωρεντία και θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί της, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ανακοινώνει την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η ομάδα του.

Ο Σέρβος τεχνικός σε σχέση με το παιχνίδι με τη Φιορεντίνα προχώρησε σε τρεις αλλαγές, οι δύο εκ των οποίων αναγκαστικές.

Οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης επέστρεψαν στο αρχικό σχήμα (είναι εκτός λίστας για τα ματς του Conference League), ενώ βασικός ξεκινάει ο Μάνταλος με τον Μαρίν να μένει στον πάγκο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το γκολ του Γιόβιτς και το χαμένο πέναλτι του Σφιντέρσκι - Δείτε βίντεο
5 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το γκολ του Γιόβιτς και το χαμένο πέναλτι του Σφιντέρσκι - Δείτε βίντεο
MUNDOBASKET
Λαρεντζάκης: «Για κάποιους είναι δύσκολο γιατί δεν έχουμε ρυθμό»
26 λεπτά πριν Λαρεντζάκης: «Για κάποιους είναι δύσκολο γιατί δεν έχουμε ρυθμό»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Θετικός ο Γιούρτσεβεν στη νέα νίκη της Τουρκίας του Αταμάν
44 λεπτά πριν Θετικός ο Γιούρτσεβεν στη νέα νίκη της Τουρκίας του Αταμάν
SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3: Ανατροπή με δέκα παίκτες και «χρυσό» σκόρερ Γιακουμάκη
51 λεπτά πριν Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3: Ανατροπή με δέκα παίκτες και «χρυσό» σκόρερ Γιακουμάκη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved