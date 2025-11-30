Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Με Καλοσκάμη η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το ντέρμπι της Λεωφόρου

Onsports Team

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ : Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολις για την ενδεκάδα του ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (30/11, 21:00) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας την ΑΕΚ, στο πιο σημαντικό παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής για τη Super League.

Η Ένωση προέρχεται από τη μεγάλη νίκη στη Φλωρεντία και θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί της, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ανακοινώνει την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η ομάδα του.

Ο Σέρβος τεχνικός σε σχέση με το παιχνίδι με τη Φιορεντίνα προχώρησε σε τρεις αλλαγές, οι δύο εκ των οποίων αναγκαστικές.

Οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης επέστρεψαν στο αρχικό σχήμα (είναι εκτός λίστας για τα ματς του Conference League), ενώ βασικός ξεκινάει ο Μάνταλος με τον Μαρίν να μένει στον πάγκο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.