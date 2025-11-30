Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Με τριάδα στην άμυνα η ενδεκάδα του Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου
Onsports Team 30 Νοεμβρίου 2025, 19:59
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Με τριάδα στην άμυνα η ενδεκάδα του Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (30/11, 21:00) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας την ΑΕΚ, στο πιο σημαντικό παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής για τη Super League.

Οι «πράσινοι» έχοντας «χτίσει» ένα εξαιρετικό σερί 4 νικών (6 σε 7 ματς με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο τους) δείχνουν να βρίσκονται στην καλύτερη αγωνιστική τους κατάσταση από το ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε για δεύτερο σερί ματς να παίξει με τριάδα στην άμυνα, ενώ προτίμησε τον Κάρολ Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Έτσι, κάτω από τα δοκάρια για τον Παναθηναϊκό θα είναι ο Ντραγκόφσκι, στην τριάδα της άμυνας οι Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά, δεξιά στην πλευρά ο Καλάμπρια, αριστερά ο Ζαρουρί, με τους Σιώπη και Τσιριβέγια στον άξονα και τους Μπακασέτα και Τετέ να κινούνται πίσω από τον Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι – Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά – Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί – Τετέ, Μπακασέτας – Σφιντέρσκι.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το γκολ του Γιόβιτς και το χαμένο πέναλτι του Σφιντέρσκι - Δείτε βίντεο
5 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το γκολ του Γιόβιτς και το χαμένο πέναλτι του Σφιντέρσκι - Δείτε βίντεο
MUNDOBASKET
Λαρεντζάκης: «Για κάποιους είναι δύσκολο γιατί δεν έχουμε ρυθμό»
26 λεπτά πριν Λαρεντζάκης: «Για κάποιους είναι δύσκολο γιατί δεν έχουμε ρυθμό»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Θετικός ο Γιούρτσεβεν στη νέα νίκη της Τουρκίας του Αταμάν
44 λεπτά πριν Θετικός ο Γιούρτσεβεν στη νέα νίκη της Τουρκίας του Αταμάν
SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3: Ανατροπή με δέκα παίκτες και «χρυσό» σκόρερ Γιακουμάκη
50 λεπτά πριν Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3: Ανατροπή με δέκα παίκτες και «χρυσό» σκόρερ Γιακουμάκη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved