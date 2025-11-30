Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Με τριάδα στην άμυνα η ενδεκάδα του Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

Onsports Team

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (30/11, 21:00) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας την ΑΕΚ, στο πιο σημαντικό παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής για τη Super League.

Οι «πράσινοι» έχοντας «χτίσει» ένα εξαιρετικό σερί 4 νικών (6 σε 7 ματς με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο τους) δείχνουν να βρίσκονται στην καλύτερη αγωνιστική τους κατάσταση από το ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε για δεύτερο σερί ματς να παίξει με τριάδα στην άμυνα, ενώ προτίμησε τον Κάρολ Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Έτσι, κάτω από τα δοκάρια για τον Παναθηναϊκό θα είναι ο Ντραγκόφσκι, στην τριάδα της άμυνας οι Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά, δεξιά στην πλευρά ο Καλάμπρια, αριστερά ο Ζαρουρί, με τους Σιώπη και Τσιριβέγια στον άξονα και τους Μπακασέτα και Τετέ να κινούνται πίσω από τον Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι – Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά – Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί – Τετέ, Μπακασέτας – Σφιντέρσκι.