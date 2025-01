ΑΕΚ: Το «άκυρο» του Αλμέιδα στο Κατάρ κι η Γκρέμιο που επιμένει για Ελίασον

Η ΑΕΚ, έπειτα από μια δύσκολη εβδομάδα, θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στον αγώνα με τον Παναιτωλικό, έχοντας και τον κόσμο στην «OPAP Arena».

Η διοίκηση του Μάριου Ηλιόπουλου ήθελε να «σφραγίσει» αυτό το… restart, δίνοντας την ευκαιρία να εκφραστεί από σύσσωμη την «οικογένεια» της ΑΕΚ το μήνυμα ενότητας που βγήκε μετά την οριστικοποίηση της παραμονής του Ματίας Αλμέιδα.

Ο Αργεντινός τεχνικός, μάλιστα, απέρριψε πρόταση από το Κατάρ κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Συγκεκριμένα, είπε «όχι» στα… πετροδόλαρα της Αλ Αράμπι, μολονότι αραβικό δημοσίευμα ανέφερε από την προηγούμενο εβδομάδα (βλ. 13 Ιανουαρίου) ότι: «είναι κοντά» σε συμφωνία

Μετά την παραμονή του «πελάδο», το αραβικό Μέσο ανέφερε ότι: «Ο Αλμέιδα δεν θα έρθει στην Αλ Αραμπί. Ο σύλλογος απέρριψε μερικούς ανέφικτους όρους του προπονητή, συμπεριλαμβανομένου ένα συμβόλαιο χωρίς ρήτρα. Επίσης, αποφασίστηκε να μείνει στην Ελλάδα με τις υπάρχουσες συνθήκες».

Μετά την πρώτη μεγάλη κρίση στην εποχή του Μάριου Ηλιόπουλου, η ΑΕΚ καλείται, πλέον, να διευθετήσει τα θέματα που εκκρεμούν κι είχαν μπει στον «πάγο», μετά το θέμα που προέκυψε με τον Αλμέιδα.

Ένα από αυτά είναι το τι θα συμβεί με τον Νίκλας Ελίασον. Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, η Γκρέμιο επέστρεψε δυναμικά για την απόκτηση του Σουηδού.

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ της Γκρέμιο, Φάμπιο Βάργκας: «η Γκρέμιο ακόμα προσπαθεί για τον Σεμπαστιάν Βίγια από την Ριβανταβία και τον Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ. Το κλαμπ έστειλε νέα πρόταση και για τους δύο παίκτες και τώρα περιμένει την απάντηση».

