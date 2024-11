Ολυμπιακός: Αποθέωση UEFA σε Μουζακίτη - Εξαιρετικός και σκόρερ ο Στάμενιτς με Ν. Ζηλανδία

Ο νεαρός μέσος αποτελεί την αποκάλυψη της χρονιάς στον Ολυμπιακό. Ο 17χρονος άσος μέσα σε λίγους μήνες έχει ζήσει πολλές ιδιαίτερες στιγμές στην μικρή - χρονικά - επαγγελματική του ποδοσφαιρική καριέρα και όλα αυτά που έχει πετύχει… ανάγκασαν την UEFA να τον αποθεώσει.

Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανέβασε ένα ποστ σε επίσημους λογαριασμούς της, όπως του Youth League και του Euro με δύο εικόνες του Χρήστου Μουζακίτη. Η πρώτη ήταν με τη φόρμα του Ολυμπιακού ποζάροντας με το ευρωπαϊκό τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στις μικρές ηλικίες και στη δεύτερη από το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας κόντρα στην Φινλανδία.

«17χρονος Χρήστος Μουζακίτης

Απρίλιος: Κέρδισε το Youthe League με τον Ολυμπιακό

Σεπτέμβριος: Ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα

Νοέμβριος: Σημείωσε την πρώτη του συμμετοχή με την Εθνική Ελλάδας», αναφερόταν χαρακτηριστικά στο ποστ.

Μία ακόμα πειστική εμφάνιση με την εθνική ομάδα της Νέας Ζηλανδίας «έγραψε» ο Μάρκο Στάμενιτς. Ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού ήταν βασικός στην αναμέτρηση κόντρα στην Σαμόα, ενώ πέτυχε και το πρώτο του γκολ στην σεζόν, στη νίκη 8-0 των Νεοζηλανδών.

What a goal from Marko Stamenic for our fifth of the night! ?? ?



Watch live and free on FIFA+ ? pic.twitter.com/4PsVA5ejCG