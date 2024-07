Ολυμπιακός: Έριξε... άγκυρα στο λιμάνι μέχρι το 2026 ο Ελ Κααμπί

Η επιθυμία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε πραγματικότητα και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον Ολυμπιακό

Ο Μαροκινός επιθετικός έκανε εκπληκτική σεζόν πέρυσι, μετρώντας 33 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, με αποκορύφωμα τα 11 καθοριστικά τέρματα που πέτυχε στην πορεία προς την κατάκτηση του Conference League.

Ο Ολυμπιακός βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τον Ελ Κααμπί για να τον διατηρήσουν για άλλη μια διετία στο ρόστερ τους, του έδωσαν συνολικά πάνω από 5 εκατ. ευρώ και ο 31χρονος φορ έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο.

We FOUGHT and WON together, we CONQUERED together and now WE WILL KEEP ON DREAMING together! Ayoub El Kaabi has renewed with Olympiacos FC! ?⚪️ @AyoubElKaabi

