Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ανακοινώνονται Μπρέιθγουεϊτ, Πιρόλα - Πλησιάζει ο Βέλντε | Φιλικό με Άγιαξ

Θέμα… ωρών φαίνεται πως είναι οι μεταγραφές του Δανού επιθετικού και του Ιταλού στόπερ για τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και έχει ολοκληρώσει τον «κύκλο» των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων.

Έτσι, αυτό που απομένει για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στους Πειραιώτες είναι η υπογραφή των συμβολαίων και οι επίσημες ανακοινώσεις από την ομάδα, ενώ κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και με τον Λορέντσο Πιρόλα.

Ο Ιταλός αμυντικός αναμένεται μέσα στην ημέρα στην χώρα μας, για να μπει στην τελική… ευθεία η μετακίνησή του από τη Σαλερνιτάνα στους κατόχους του Europa Conference League, έναντι 3.000.000 ευρώ. Μάλιστα, αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, οι Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ και Λορέντσο Πιρόλα αναμένεται να ταξιδέψουν άμεσα για την Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθούν στις προπονήσεις της ομάδας.

?⚪️✍? Martin Braithwaite, already in Athens to sign the contract as new Olympiacos player on free move from Espanyol.



Medical tests already completed, deal done - up next, Lorenzo Pirola from Salernitana. pic.twitter.com/pA31PywOsl