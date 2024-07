Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Οριστική συμφωνία με Μπρέιθγουεϊτ»

Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X / Twitter. Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος θεωρείται ειδικός στις μεταγραφικές κινήσεις των ευρωπαϊκών συλλόγων, έγραψε, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18/07) πως οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία.

Μάλιστα, ο 33χρονος άσος ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα, εντός της εβδομάδας, ούτως ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στην συνέχεια να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους κατόχους του Europa Conference League.

??⚪️ Martin Braithwaite to Olympiacos, deal agreed and here we go!



Danish striker has accepted Olympiacos proposal and he’s set to travel to Greece this week for medical.



Braithwaite joins as free agent after triggering clause to leave Espanyol. pic.twitter.com/37YgZwq9p6