Παναθηναϊκός: Οριστικό! Ο Μπερνάρ επιστρέφει στη Βραζιλία – Η ανακοίνωση της Ατλέτικο Μινέιρο

Ο σύλλογος της Βραζιλίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου, ο οποίος επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του, μετά το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Ο Μπερνάρ ανάφερε στις δηλώσεις που έκανε μετά το «ντέρμπι αιωνίων» ότι:

«Πλησιάζω στο τέλος της χρονικής διάρκειας του συμβολαίου μου με τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι πως συζήτησα με τον Παναθηναϊκό και περίμενα μια τελική απάντηση επί ένα μήνα αλλά δεν την είχα. Και αυτό με οδήγησε να διαπραγματευτώ με άλλη ομάδα, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε βεβαίως πως υπήρχαν αρκετοί σύλλογοι και σε Βραζιλία και στην Ευρώπη που με ήθελαν και με ζητούσαν, αναγκάστηκα να διαπραγματευτώ μαζί τους και τελικά έχουμε την κατάληξη που όλοι ξέρετε. Αλλά θέλω να διαβεβαιώσω άπαντες πως μέχρι να φύγω θα δίνω το παν, τη μεγαλύτερη μου δυνατότητα και το 100% να παίξω μέχρι και να φύγω με μεγάλο σεβασμό και αυτοπεποίθηση».

Μια ημέρα αργότερα ήρθε κι η επίσημη ανακοίνωση της Ατλέτικο Μινέιρο, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2027. Στους «Galo» ήταν από το 2010 έως το 2013, όταν αποφάσισε να μετακομίσει στη δική μας άκρη του Ατλαντικού, με τη Σαχτάρ να βγάζει 25.000.000 ευρώ για να τον αποκτήσει.

?? BEM-VINDO DE VOLTA À SUA CASA, BERNARD! ??️



? O #Galo acertou a contratação do meio-campista Bernard até dezembro de 2027. Ídolo, CAMpeão da Libertadores 2013 e BiCAMpeão Mineiro (2012 e 2013), o atleta chega no meio do ano, após finalizar o vínculo com o seu clube… pic.twitter.com/ORq8fBMd5Y