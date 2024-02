Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Βασικός ο Κάρμο, στον πάγκο ο Φορτούνης | Η ενδεκάδα του Καρβαλιάλ

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, δίχως να έχει περιθώρια για απώλειες, καθώς ήδη έχει μένει πίσω στη βαθμολογία.

Ο Κάρμο θα κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα» στο ντέρμπι «αιωνίων», ενώ ο Έλληνας μέσος δεν βρίσκεται στις βασικές επιλογές του προπονητή του. Ο Πορτογάλος μπακ θα έχει παρτενέρ του τον Ντόη, ενώ στην τριάδα του κέντρου θα ξεκινήσει για πρώτη φορά βασικός ο Τσικίνιο.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ντόη, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Αλεξανδρόπουλος, Τσικίνιο, Μασούρας, Ρίτσαρντς, Ναβάρο, ενώ στον πάγκο είναι οι: Φορτούνης, Όρτα, Ελ Κααμπί, Κίνι, Καρβάλιο, Γιόβετιτς, Άμπι, Ποντένσε, Τζολάκης.

?⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! #Olympiacos #PAOOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/qi9ZZX3sxQ