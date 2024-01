Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Ελεύθερος από Γουλβς ο Ότο - Άμεσα στη Θεσσαλονίκη

Ο Ισπανός ακραίος αμυντικός έλυσε το συμβόλαιό του με τη Γουλβς και πλέον είναι ελεύθερος να επιλέξει μόνος του τον επόμενο… σταθμό στην καριέρα του. Αυτός θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία και ο ποδοσφαιριστής θα φτάσει το βράδυ του Σαββάτου (27/01) στις 23:15 στη Νύμφη του Θερμαϊκού, ούτως ώστε να μπει στην τελική… ευθεία η μετακίνησή του στο «συγκρότημα» του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Μάλιστα, ο παίκτης αναμένεται να βρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας, το βράδυ της Κυριακής (28/01) και να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι κορυφής του «Δικέφαλου του Βορρά» με τον Παναθηναϊκό.

Η οριστικοποίηση της αποχώρησης του Γιόνι Ότο από τη Γουλβς αποφασίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (25/01) και την Παρασκευή (26/01) ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε και επίσημα τη λύση της συνεργασίας, με τον επόμενο, όπως όλα δείχνουν, παίκτη του ΠΑΟΚ.

Jonny leaves by mutual consent after five-and-a-half years at the club.



A key part of some memorable campaigns ?