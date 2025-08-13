Ομάδες

Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Αντετοκούνμπο
Οnsports Τeam 13 Αυγούστου 2025, 18:43
BASKET LEAGUE

Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Αντετοκούνμπο

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο. 

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την Τρίτη (12/8) την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο να μη δίνει το «παρών». Τελικά, έγινε γνωστό πως δε θα συνέχιζε στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης  και μία μέρα μετά (13/8) ο «Δικέφαλος» έκανε επίσημη την αποχώρησή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

 «Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Αντετοκούνμπο. Ευχαριστούμε τον Άλεξ για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».


