Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Αντετοκούνμπο

Οnsports Τeam

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την Τρίτη (12/8) την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο να μη δίνει το «παρών». Τελικά, έγινε γνωστό πως δε θα συνέχιζε στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης και μία μέρα μετά (13/8) ο «Δικέφαλος» έκανε επίσημη την αποχώρησή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Αντετοκούνμπο. Ευχαριστούμε τον Άλεξ για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».