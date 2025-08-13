Χαραλαμπόπουλος: «Ο Σάκοτα έδειξε πόσο με ήθελε»

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στάθηκε στον ρόλο που έπαιξε ο Ντράγκαν Σάκοτα στην τελική του απόφαση.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποτελεί το τελευταίο (χρονικά) μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να περιμένει πολλά από τον Έλληνα παίκτη. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μετά την τελευταί δύσκολη χρονιά που πέρασε (λόγω του τραυματισμού του), βλέπει την ΑΕΚ ως την ευκαιρία να επιστρέψει δυναμικά και να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Ο 27χρονος προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της «Ένωσης» και τόνισε τον ρόλο του Ντράγκαν Σάκοτα στην απόφασή του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την μεταγραφή του στην ΑΕΚ: «Έρχομαι στην ομάδα για να βοηθήσω όσο μπορώ, ώστε να πετύχει τους στόχους της».

Για τον προσωπικό του στόχο: «Προφανώς, επιθυμία μου είναι να εμφανιστώ όσο καλύτερος γίνεται, μετά τον τραυματισμό που είχα στις αρχές της περασμένης περιόδου».

Για την απόφασή του να υπογράψει στην «Ένωση»: «Είναι γεγονός, ότι ο Κόουτς Σάκοτα έδειξε από την πρώτη στιγμή πόσο πολύ ήθελε να δουλέψουμε μαζί, και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου».