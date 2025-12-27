Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/12) - «Δίδυμο φωτιά» και «Νέος Μπάγεβιτς»
EUROKINISSI
Onsports Team 27 Δεκεμβρίου 2025, 09:18
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (27/12) - «Δίδυμο φωτιά» και «Νέος Μπάγεβιτς»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (27/12).

Την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην Euroleague έπειτα από δύο μήνες πήρε ο Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε 97-94 της Βίρτους στην Μπολόνια. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν «Δίδυμο φωτιά» με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ να κάνουν το βημα… παραπάνω.

Από εκεί και πέρα, «Νέος Μπάγεβιτς» χαρακτηρίζεται για την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς από την Σερβία για το δέσιμο και τη δουλειά που παρουσιάζει ο κόουτς στον «Δικέφαλο», τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν παραχωρεί τον Τετέ παρά «Μόνο πώληση».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



