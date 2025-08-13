Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Στην Κρακοβία με τέσσερις σημαντικές απουσίες οι Ουκρανοί

Onsports Team

Η ομάδα του Ντόνετσκ δε θα έχει στη διάθεσή της τέσσερις ποδοσφαιριστές για τη ρεβάνς με το «τριφύλλι», μεταξύ αυτών και ο Κέβιν.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Κρακοβία χωρίς τους Φίλιπ Τζούρισιτς και Τάσο Μπακασέτα. Σημαντικές απώλειες για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια, όμως προβλήματα δεν έχουν μόνο οι «πράσινοι». Με «πονοκεφάλους» ολοκληρώνει την προετοιμασία και η Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Οι Ουκρανοί δε θα έχουν τέσσερις σημαντικούς παίκτες στο ματς της Κρακοβίας. Μεταξύ αυτών θα λείψει και ο Κέβιν, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί και στο πρώτο ματς. Ο παίκτης που είναι το «βαρύ» χαρτί της Σαχτάρ μεσοεπιθετικά.

Ο Αρντά Τουράν, δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Εγκινάλντο, ο οποίος κουβαλά τραυματισμό από το ματς του ΟΑΚΑ. Εκτός είναι και ο Πεδρίνιο που τραυματίστηκε στην τελευταία αναμέτρηση πρωταθλήματος.

Εκτός αγώνα έμεινε και ο Σουντάκοβ, καθώς «έχασε» τον πατέρα του και λόγω πένθους δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Πέρα απ' τη συγκεκριμένη τετράδα, εκτός παραμένουν και οι Λασινά Τραορέ και Ντμίτρο Κρίσκιβ, οι οποίοι ήταν εκτός και από το πρώτο παιχνίδι και ήταν γνωστό πως λόγω τραυματισμού δε θα είναι ούτε στη ρεβάνς.