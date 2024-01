Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο Κάρμο - Τελειώνει το deal με την Πόρτο

Η αναζήτηση τουλάχιστον ενός κεντρικού αμυντικού αποτελούσε προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίζονται έτοιμοι να ολοκληρώσουν το deal με την Πόρτο για την απόκτηση του Νταβίντ Κάρμο.

Ο Πορτογάλος αμυντικός αποτελεί επιλογή των Πέδρο Άλβες και Κάρλος Καρβαλιάλ και οι Πειραιώτες ήταν σε επαφή με τους «Δράκους» για τη μεταγραφή. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ιταλός δημοσιογράφος που θεωρείται ειδικός σ’ αυτά τα ζητήματα, η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θεωρείται θέμα χρόνου.

«Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στη συμφωνία για την απόκτηση του Νταβίντ Κάρμο από την Πόρτο. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το deal και ετοιμάζονται τα συμβόλαια. Υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία για δανεισμό του ποδοσφαιριστή, που ετοιμάζεται να ταξιδέψει για τα ιατρικά τεστ και τις υπογραφές», έγραψε χαρακτηριστικά στα social media.

?⚪️? Olympiacos are closing in on deal to sign David Carmo from FC Porto, almost done — documents are being prepared.



Initial loan agreed for Carmo who’s set to travel for medical tests and contract signing. pic.twitter.com/ROW83PEGJP