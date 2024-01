Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Αυτό είναι το deal για τον Ζέλσον Μαρτίνς

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του deal με τον Πορτογάλο εξτρέμ εμφανίζεται ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν έρθει σε αρχική συμφωνία με τον διεθνή άσο και το απόγευμα της Δευτέρας (01/01) ο παίκτης αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα.

Άμεσα θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα έχει τις τελικές επαφές με τη διοίκηση των Πειραιωτών, ούτως ώστε να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο συνεργασίας με την ελληνική ομάδα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Πορτογάλος θα συνεχίσει στους «ερυθρόλευκους» ως κανονική μεταγραφή από τη Μονακό και όχι με τη μορφή του… δανείου μέχρι το καλοκαίρι.

Μάλιστα, όπως τόνισε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Ιταλός ρεπόρτερ που ειδικεύεται στις μεταγραφές, ο Ζέλσον Μαρτίνς θα υπογράψει μέχρι το 2026, ενώ η Μονακό διατηρεί ένα ποσοστό 10% σε ενδεχόμενο μεταπώλησης από τον Ολυμπιακό.

