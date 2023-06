ΠΑΟΚ: Τέλος και ο Ελ Καντουρί - Η πέμπτη αποχώρηση (video)

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η «ελάφρυνση» του ρόστερ του ΠΑΟΚ, καθώς την Παρασκευή (02/06) η ΠΑΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό.

Ο Ομάρ Ελ Καντουρί αποτελεί τον πέμπτο ποδοσφαιριστή που αποχωρεί από τον «Δικέφαλο του Βορρά», μετά τους Κούρτιτς, Ολιβέιρα, Κεντζιόρα και Μπίσεσβαρ.

«Ήρθε η ώρα του αποχωρισμού με έναν ακόμα παίκτη που έγραψε ιστορία με την ασπρόμαυρη φανέλα. Η συνεργασία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Ομάρ Ελ Καντουρί θα ολοκληρωθεί στις 30.06.

Τον Αύγουστο του 2017 έγινε μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας. Έκτοτε τα έζησε όλα. Στιγμές δόξας, τίτλους, χαρές, αλλά και πίκρες, απογοητεύσεις και πολλούς τραυματισμούς που δεν του επέτρεψαν να προσφέρει όσα ήθελε και στέρησαν από εμάς εκφράσεις του ταλέντου του. Πάντα έβρισκε τον τρόπο να σηκωθεί και να παλέψει και το όνομά του θα έχει για πάντα μία περίοπτη θέση στο βιβλίο της ιστορίας της ομάδας.

Έπαιξε σε 173 αγώνες. Σημείωσε 10 γκολ και μοίρασε 13 ασίστ. Κέρδισε ένα αήττητο πρωτάθλημα. Πανηγύρισε νταμπλ. Κατέκτησε τρεις φορές συνολικά το Κύπελλο Ελλάδας. Ήταν πρωταγωνιστής της πορείας της ομάδας μέχρι τους 8 του UEFA Conference League 2021-22.

Ομάρ σ’ ευχαριστούμε για όλα και ευχόμαστε το μέλλον να φέρει τα καλύτερα σε σένα και την οικογένειά σου!

Ήσουν, είσαι και θα είσαι για πάντα μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας!».

Thank you for everything @OEKaddouri #ElMaestro #ElKaddouri

You will always be one of us! #PAOKFamily ?? pic.twitter.com/dnYIYuu9Qf