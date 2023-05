Σε ισχύ τέθηκε το πλάνο του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν, καθώς την Τρίτη (30/05), μερικές μέρες μετά τη συνάντηση κορυφής του Ζοσέ Μπότο με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ανακοινώθηκε η πρώτη αποχώρηση από το ρόστερ.

Ο λόγος γίνεται για τον Γιάσμιν Κούρτιτς, ο οποίος δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τούμπα, καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του και δεν υπάρχει πρόθεση επέκτασης της συνεργασίας. Για τον λόγο αυτό, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αποχαιρέτισε τον Σλοβένο, με επίσημη ανακοίνωση.

Αναλυτικά, σ’ αυτήν αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει πως η συνεργασία με τον Γιάσμιν Κούρτιτς που ολοκληρώνεται στις 30.06 δεν θα ανανεωθεί.

Ήρθε στη Θεσσαλονίκη πριν δύο περίπου χρόνια και πρόλαβε να ζήσει τα… πάντα. Την πρώτη του σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας και MVP, αλλά δυστυχώς ένας τραυματισμός δεν του επέτρεψε να προσφέρει τη σεζόν 2022-23.

Μέτρησε συνολικά 63 παιχνίδια, με 21 γκολ και τέσσερις ασίστ.

Γιάσμιν σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».

Thank you Jasmin! It It was a pleasure! ???

All the best! #TheSniper #Kurtic #PAOKFamily

➡️ https://t.co/UOU9k3a6Dv pic.twitter.com/7N3yx5JEWz