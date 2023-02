Ολυμπιακός: Ο Ελ Αραμπί για το σημαντικότερο γκολ του κόντρα στην Άρσεναλ (videos)

Ο Μαροκινός επιθετικός κλείνει τα 36 του χρόνια την Παρασκευή (03/02) και μίλησε στην κάμερα του Ολυμπιακού για το πιο σημαντικό τέρμα που έχει πανηγυρίσει με τους Πειραιώτες. Και δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από αυτό κόντρα στην Άρσεναλ στο Λονδίνο που είχε δώσει την πρόκριση στους «16» του Europa League, τον Φεβρουάριο του 2020.

«Τελευταίο λεπτό του αγώνα, κάνουμε ένα μεγάλο ματς κόντρα στην Άρσεναλ, απομένει ένα κόρνερ, τελευταία φάση. Βλέπω τον Σα να ανεβαίνει κι αυτός, ίσως είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Ο Μασούρας εκτελεί, η μπάλα επιστρέφει, ο Ομάρ την ανακτά, έρχεται ο Μασούρας και την στέλνει στην περιοχή...», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιουσέφ Αραμπί.

Και συνεχίζει: «Πηδάω προς την μπάλα γιατί ξέρω ότι είναι η τελευταία φάση, καταφέρνω να βάλω το πόδι μου και η μπάλα καταλήγει στο τέρμα. Έρχονται πολλοί παίκτες γύρω μου, κοιτάζω αν ήμουν οφσάιντ και μετά πανηγυρίζω ακριβώς δίπλα στους οπαδούς μας. Ειλικρινά ήταν εξαιρετικό γιατί ήταν η ανταμοιβή, είχαμε κάνει ένα καλό παιχνίδι και εκείνη η μέρα είναι πραγματικά μια όμορφη ανάμνηση».

Μάλιστα, ο Μαροκινός μίλησε και για την υποδοχή που έτυχε η ομάδα του Ολυμπιακού από τους φιλάθλους μετά απ’ αυτήν την πρόκριση σε βάρος των «κανονιέρηδων»: «Μετά στο αεροπλάνο, η άφιξη στην Αθήνα με όλους τους οπαδούς στην υποδοχή, ήταν κάτι συγκινητικό. Ξέρω ότι ήταν το ίδιο και για τους άλλους παίκτες που το έζησαν γιατί ήταν ένα παιχνίδι έντονο που παίξαμε ως το τελευταίο λεπτό. Αντέξαμε έως την παράταση και ανταμειφθήκαμε με αυτόν τον τρόπο, ήταν πραγματικά καταπληκτικό».

Τι στιγμή! Ο εορτάζων Γιουσέφ Ελ Αραμπί περιγράφει το πιο σημαντικό γκολ που έχει πετύχει με την φανέλα του Ολυμπιακού!



