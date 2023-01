ΑΕΚ: Εξετάζει Φράι για την επίθεση - Έντονος ανταγωνισμός (video)

Ενδιαφέρον για την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού της Αντβέρπ φαίνεται πως έχει δείξει η ΑΕΚ, όπως τονίζουν δημοσιεύματα από το Βέλγιο. Ο διεθνής άσος μετράει τη φετινή σεζόν 29 εμφανίσεις και έχει σημειώσει 9 τέρματα με την ομάδα του.

Μάλιστα, σύμφωνα με το τιτίβισμα του «Sorare Expert», η Ένωση έχει στη λίστα της τον 28χρονο Ελβετό, αλλά δεν είναι η μόνη που εξετάζει την περίπτωσή του, καθώς στο «κόλπο» εμφανίζεται και η Βενέτσια από την Ιταλία, ενώ η Σάλκε είναι έτοιμη να ξεκινήσει επαφές με την Αντβέρπ για την απόκτησή του.

Ο Μίκαελ Φράι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024 με τους Βέλγους, τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει στο ρόστερ της τους Αραούχο, Λιβάι Γκαρσία και Φαν Βέερτ που αγωνίζονται στην επίθεση.

UPDATE : Michael Frey is too expensive for Belgian clubs. Schalke 04 already started some talks for the striker of Antwerp. Also AEK Athens & Venezia are interested. #JPL #Sorare https://t.co/zGvsX2Ca6S