Χρυσή Ολυμπιονίκης επιτέθηκε στον σύντροφό της - Δείτε βίντεο

Onsports Team

Η Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης Sha'Carri Richardson είχε συλληφθεί τον προηγούμενο μήνα για ενδοοικογενειακή βία

Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο του Σιάτλ στις ΗΠΑ, με την Αμερικανίδα Ολυμπιονίκη Sha'Carri Richardson να σπρώχνει με μανία τον σύντροφό της, όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο του περιστατικού, έπειτα από τη δραματική σύλληψή της τον προηγούμενο μήνα για ενδοοικογενειακή βία.

Το βίντεο από τον χώρο αναμονής του Διεθνούς Αεροδρομίου Σιάτλ-Τακόμα δείχνει τη στιγμή που η Richardson αρπάζει και σπρώχνει τον φίλο της, τον αμερικανό σπρίντερ Christian Coleman.

Το βίντεο ξεκινά με τον Coleman να μπαίνει στο κάδρο, προτού η Richardson τρέξει πίσω του και τραβήξει τον ιμάντα του σακιδίου του.

H Richardson φαίνεται να του μιλάει έντονα, αλλά ο ήχος του περιστατικού δεν ακούγεται.

Αφού ο Coleman προσπαθεί να απομακρυνθεί, η Richardson φαίνεται να τον χτυπάει με δύναμη πάνω σε μια κολόνα, με τους υπόλοιπους επιβάτες στο αεροδρόμιο να τους παρακολουθούν άφωνοι.

Δείτε το βίντεο:

Το βίντεο δείχνει τη Richardson να χτυπάει επανειλημμένα τον Coleman μετά το πρώτο σπρώξιμο, προτού τον ξανασπρώξει, αυτή τη φορά εκτός του κάδρου του βίντεο.

Όταν οι δύο επανέρχονται στο κάδρο, η Richardson συνεχίζει να διαπληκτίζεται με τον Coleman, χτυπώντας τον όλο και πιο έντονα καθώς αυτός προχωρά προς το σημείο ελέγχου για να τραβήξει την προσοχή ενός υπαλλήλου.

Μια άλλη γωνία λήψης φαίνεται να δείχνει την Richardson να πετάει ένα αντικείμενο – πιθανώς τα ακουστικά της – στο κεφάλι του Coleman πριν απομακρυνθεί. Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει τον Coleman να μιλάει σε μια ομάδα αστυνομικών για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η Richardson είπε στους αστυνομικούς ότι η διαμάχη ξεκίνησε επειδή ο Coleman της πήρε τα ακουστικά.

«Η Richardson δήλωσε ότι δεν του επιτέθηκε με κανέναν τρόπο και ότι η διαμάχη ήταν μόνο λεκτική», αναφέρουν τα έγγραφα της αστυνομίας.

Η Ρίτσαρντσον, χρυσή Ολυμπιονίκης στη σκυταλοδρομία το 2024 και ασημένια στα 100 μέτρα, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για επίθεση τέταρτου βαθμού. Πέρασε 18 ώρες υπό κράτηση πριν αφεθεί ελεύθερη.

Παρά το γεγονός ότι ήταν ο αποδέκτης της οργής της, ο Coleman έσπασε τη σιωπή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και δήλωσε ότι δεν υπέβαλε μήνυση και δεν πίστευε ότι η Richardson χρειαζόταν να δεθεί με χειροπέδες.

«Προσωπικά, θεωρώ ότι ήταν μια άσχημη κατάσταση από όλες τις απόψεις», δήλωσε, σύμφωνα με το Citius Mag στο X. «Δεν νομίζω ότι έπρεπε να συλληφθεί».

«Είμαι ο τύπος του ανθρώπου που ασχολείται με την ευγένεια, την ευσπλαχνία και την αγάπη», δήλωσε στους δημοσιογράφους.