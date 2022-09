Μαρσέλο: Απογείωσε τους οπαδούς του Ολυμπιακού πριν την υποδοχή - Έτοιμη και η φανέλα του

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μαρσέλο από το απόγευμα της Δευτέρας. Ο Βραζιλιάνος σταρ θα παρουσιαστεί στις 20:45 από τον Ολυμπιακό και φρόντισε να «τρελάνει» τον κόσμο.

Πως το έκανε; Με ένα μήνυμα που έστειλε από το αεροπλάνο λίγο πριν αυτό προσγειωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Ολυμπιακέ είμαστε έτοιμοι!» έγραψε στα social media o Μαρσέλο και ουσιαστικά «απογείωσε» τους φίλους των «ερυθρόλευκων» που τον περιμένουν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να τον αποθεώσουν.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός μάλιστα γνωστοποίησε ότι η φανέλα του με το νούμερο 12 είναι ήδη στα αποδυτήρια.

Η φανέλα του Μαρσέλο έχει πάρει θέση στα αποδυτήρια του Θρύλου! / @MarceloM12's jersey is at our dressing room! ?⚪️??#Olympiacos #Marcelo #M12 #Legend #WelcomeMarcelo #Football #Piraeus #Greece #Brazil #DressingRoom #Jersey #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/DGaSl0KKen