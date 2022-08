Ολυμπιακός: Με Χουάνγκ Ουί Τζο στην Τρίπολη - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή

Μπορεί ο Χουάνγκ Ουί-Τζο να έχει πραγματοποιήσει μόλις δυο προπονήσεις με τον Ολυμπιακό, αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Κάρλος Κορμπεράν να συμπεριλάβει τον Νοτιοκορεάτη στην αποστολή των «ερυθρολεύκων», για την αυριανή αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Super Leauge, με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Αντιθέτως, εκτός έμειναν οι Παπασταθόπουλος (τραυματίας), Βρσάλικο (τραυματίας), Λέιντνερ, Αγκιμπού Καμαρά, Αμπουμπακάρ Καμαρά και Μαντί Καμαρά.

Αναλυτικά η αποστολή: Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπα, Μπουχαλάκης, Σισέ, Ελ Αραμπί, Χασάν, Ίνμπομ Χουάνγκ, Ντε Λα Φουέντε, Κρίστινσον, Κούντε, Εμβιλά, Μανωλάς, Μασούρας, Ρέαμπτσιουκ, Ραντζέλοβιτς, Ροντρίγκες, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βατσλίκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι, Ζίνκερναγκελ

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης. / The squad players selected ahead of the match against Asteras Tripolis. ?⚪️#Olympiacos #slgr #ASTOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/2YQQsbqqSV