ΑΕΚ: «Πέταξε» για Βρυξέλλες με Ελίασον στην αποστολή
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 20 Αυγούστου 2025, 09:53
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: «Πέταξε» για Βρυξέλλες με Ελίασον στην αποστολή

Το «παρών» στην αποστολή της ΑΕΚ για τις Βρυξέλλες όπου την Πέμπτη (21/08) αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ βρίσκεται ο Νίκλας Ελίασον.

Η Ένωση αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (20/08) για το Βέλγιο και μεταξύ των ποδοσφαιριστών που αποτελούσαν την αποστολή ήταν και ο Νίκλας Ελίασον, που αποτελεί το νέο πρόσωπο στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ.

Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός είναι ο «εκλεκτός» του Μάρκο Νίκολιτς για την αντικατάσταση του Περέιρα, που τραυματίστηκε στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού και απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής, εν αντιθέσει με τον Αντονί Μαρσιάλ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ έμεινε και πάλι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, μια και ταλαιπωρείται από κάποιες ενοχλήσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι καθ’ όλα ετοιμοπόλεμος για τις δύο αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή της ΑΕΚ για τις Βρυξέλλες μετέχουν οι: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Ρότα, Πήλιος, Βίντα, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Πενράις, Ρέλβας, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Κοϊτά, Πιερό, Γιόβιτς και Ζίνι.



