Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (22/10) - «Σφαγή και ναυάγιο»
Onsports Team 22 Οκτωβρίου 2025, 08:30
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (22/10).

Ο Ολυμπιακός μπορεί να εμφανίστηκε ανταγωνιστικός στην πρώτη ώρα του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, ωστόσο, η αποβολή του Έσε ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα και οι «ερυθρόλευκοι» κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν τη δεύτερη πιο βαριά ήττα στην ευρωπαϊκή τους ιστορία. «Πρώτα σφαγή, μετά ναυάγιο» ήταν η εικόνα των Πειραιωτών στη Βαρκελώνη.

Από εκεί και πέρα, «Τον έκλεψαν και με σφραγίδα» τον Παναθηναϊκό στην ισοπαλία 1-1 με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης», αφού ο Στεφάν Λανουά δικαίωσε τους «πράσινους» για το μη καταλογισμό πέναλτι στο μαρκάρισμα στον Γερεμέγεφ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



