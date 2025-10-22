Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (22/10) - «Σφαγή και ναυάγιο»

Onsports Team

Ο Ολυμπιακός μπορεί να εμφανίστηκε ανταγωνιστικός στην πρώτη ώρα του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, ωστόσο, η αποβολή του Έσε ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα και οι «ερυθρόλευκοι» κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν τη δεύτερη πιο βαριά ήττα στην ευρωπαϊκή τους ιστορία. «Πρώτα σφαγή, μετά ναυάγιο» ήταν η εικόνα των Πειραιωτών στη Βαρκελώνη.

Από εκεί και πέρα, «Τον έκλεψαν και με σφραγίδα» τον Παναθηναϊκό στην ισοπαλία 1-1 με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης», αφού ο Στεφάν Λανουά δικαίωσε τους «πράσινους» για το μη καταλογισμό πέναλτι στο μαρκάρισμα στον Γερεμέγεφ.