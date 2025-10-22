Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ζέκα! Ο νέος ρόλος που αναλαμβάνει

Οnsports Τeam

Ο Πορτογάλος παλαίμαχος πλέον ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας και είχε αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της χώρας μας, αποφάσισε πριν από λίγους μήνες να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Ωστόσο, την Τετάρτη (22/10) επέστρεψε και πάλι στην ομάδα που έχει συνδέσει το όνομά του στην Ελλάδα, τον Παναθηναϊκό, μια και ανέλαβε ρόλο στο τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας. Συγκεκριμένα, ο Ζέκα θα είναι υπεύθυνος στην αγορά της Πορτογαλίας, αλλά και τη Λατινική Αμερική.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ένταξη του Ζέκα στο τμήμα σκάουτινγκ του συλλόγου! Λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής καριέρας του στο Τριφύλλι, ο Ζέκα επιστρέφει, αυτή τη φορά σε ένα νέο ρόλο, αναλαμβάνοντας υπεύθυνος στην αγορά της γενέτειρας του, της Πορτογαλίας αλλά και στη Λατινική Αμερική.

Ο Ζέκα έχει ήδη ενταχθεί στο MIP (Master for International Players), πρόγραμμα εκπαίδευσης υπό την αιγίδα της UEFA, όπου πρώην ποδοσφαιριστές λαμβάνουν τα απαραίτητα εφόδια για το management ποδοσφαιρικών συλλόγων».

Μετά το τέλος της συμφωνίας, ο Πορτογάλος εμφανίστηκε χαρούμενος για τη νέα… σελίδα στην καριέρα του: «Νιώθω ότι δεν έφυγα στιγμή από τον Παναθηναϊκό και φυσικά είμαι περισσότερο από χαρούμενος που θα συνεχίσω να προσφέρω στον σύλλογο που αγαπώ. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο της ομάδας για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει, σ’ αυτό το νέο βήμα που ξεκινάω. Στόχος είναι να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις σε έναν τομέα που παίζει καθοριστικό ρόλο πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο».