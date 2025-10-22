NBA: Πήραν τα δαχτυλίδια και ξεκίνησαν με νίκη οι Θάντερ - Νίκη για Ουόριορς κόντρα στον… Ντόντσιτς

AP Photo/Nate Billings

Onsports Team

Οι Θάντερ κατάφεραν τελικά να ξεκινήσουν με νίκη την υπεράσπιση του τίτλου τους στο ΝΒΑ, αλλά τα… χρειάστηκαν κόντρα στους Ρόκετς (125-124) στο εναρκτήριο παιχνίδι της σεζόν, λίγες στιγμές μετά την τελετή απονομής των δαχτυλιδιών τους.

Το παιχνίδι στο «Paycom Center» είχε όλα τα στοιχεία ενός ντέρμπι, αλλά στο τέλος, οι Πρωταθλητές κατάφεραν να πάρουν τη νίκη 125-124, κυρίως χάρις στην… επιμονή του Σέι Γκλίτζιους Αλεξάντερ να μην… παραδοθεί ποτέ.

Ο σούπερ σταρ των Θάντερ τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους, έχοντας ακόμα 5 ριμπάουντ και άλλες τόσες ασίστ και μαζί με τον Χόλμγκρεν που είχε 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ήταν καθοριστικοί στη νίκη, έπειτα από δύο παρατάσεις.

Από την άλλη, οι Ρόκετς εμφανίστηκαν έτοιμοι να κάνουν τη… ζημιά, είχαν τον Σενγκούν σε εξαιρετική κατάσταση με 39 πόντους και 11 ριμπάουντ, ωστόσο, το φάουλ του Κέβιν Ντουράντ 2,3’’ πριν το τέλος της δεύτερης παράτασης ήταν καθοριστικό, αφού ο Γκλίτζιους Αλεξάντερ δεν έκανε λάθος και έδωσε τη νίκη στους Θάντερ, 125-124.

Στο άλλο ματς της ημέρας, οι Ουόριορς ήταν οι νικητές στη «μάχη» με τους Λέικερς, μια και επιβλήθηκαν 119-109 στο Λος Άντζελες. Οι «πολεμιστές» είχαν σε καλή βραδιά τους Μπάτλερ και Κάρι, μια και ο πρώτος τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, τη στιγμή που ο σούπερ σταρ της ομάδας πρόσθεσε 23 πόντους.

Το δίδυμο του Γκόλντεν Στέιτ κατάφερε να… επιβληθεί του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος είχε 43 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος του για τους γηπεδούχους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Χιούστον Ρόκετς 125-124 (παρ.)

Λος Άντζελες Λέικερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 109-119