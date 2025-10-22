Ομάδες

Europa League, Παναθηναϊκός: «Πετάει» για Ολλανδία με Ντέσερς
Οnsports Τeam 22 Οκτωβρίου 2025, 10:25
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Europa League, Παναθηναϊκός: «Πετάει» για Ολλανδία με Ντέσερς

Με προορισμό την Ολλανδία και το Ρότερνταμ αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης (22/10) η αποστολή του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Φέγενορντ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Πέμπτης (23/10) στις 19:45 και η αποστολή του «τριφυλλιού» αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης (22/10) για την Ολλανδία.

Το «παρών» στην αποστολή δίνει και ο Σίριλ Ντέσερς, παρά το γεγονός πως ο Νιγηριανός επιθετικός δεν βρίσκεται πλέον στην ευρωπαϊκή λίστα λόγω τραυματισμού. Ωστόσο, ο δυναμικός φορ θα συνεχίσει το ειδικό πρόγραμμα που κάνει στο Ρότερνταμ.

Μετά την άφιξή τους οι «πράσινοι» θα αποσυρθούν στο ξενοδοχείο που θα καταλύσουν, ενώ στις 19:00 έχει προγραμματιστεί η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη και μία ώρα αργότερα, η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Ντε Κουίπ».



