Ληστεία στο Λούβρο: Ανακοίνωση ΕΠΟΣ του Πιερικού για διαιτητή - «Έχει άλλοθι, έκλεβε τον ιδρώτα μας»
Onsports Team 22 Οκτωβρίου 2025, 05:29
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ληστεία στο Λούβρο: Ανακοίνωση ΕΠΟΣ του Πιερικού για διαιτητή - «Έχει άλλοθι, έκλεβε τον ιδρώτα μας»

Μία από τις πιο επικές ανακοινώσεις των τελευταίων ετών εξέδωσε ο Πιερικός, με αφορμή τη διαιτησία του αγώνα με την ΑΕ Αλεξάνδρειας και τη ληστεία στο Λούβρο.

Η είδηση της μεγάλης ληστείας στο Λούβρο κυριαρχεί σ’ όλον τον κόσμο τις τελευταίες ώρες, ωστόσο, πλέον, viral έχει γίνει και ο Πιερικός με την ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τον αγώνα με την ΑΕ Αλεξάνδρειας, εξαπολύοντας επίθεση στον διαιτητή.

Όπως αναφέρεται από την ομάδα της Κατερίνης, ο ρέφερι του παιχνιδιού, Άγγελος Τσάνης δεν σχετίζεται με τη ληστεία στο Λούβρο, αφού «έκλεβε» τον ιδρώτα των παικτών του Πιερικού.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Μήνυμα προς τις Αρχές και την Αστυνομία του Παρισιού:

Σας διαβεβαιώνουμε ότι ο Άγγελος Τσάνης δεν σχετίζεται με τη ληστεία κοσμημάτων στον Λούβρο!

Έχει άλλοθι, βρίσκονταν στην Κατερίνη, όπου «έκλεψε» τον κόπο και τον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών του Πιερικού!».



