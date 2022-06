Παναθηναϊκός: Δυνατό φιλικό με Μπάγερ Λεβερκούζεν - Πότε θα γίνει

Ένα δυνατό φιλικό στο διάστημα της προετοιμασίας του στην Αυστρία θα δώσει ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Μπάγερ Λεβερκούζεν στις 17 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσαν οι Γερμανοί.

Θυμίζουμε ότι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει από τις 5 έως τις 19 Ιουλίου στο Τιρόλ.

? Zwei weitere Testspiel-Gegner stehen fest:



? Am 17. Juli trifft die #Werkself auf @paofc_ Athen, vier Tage später misst sich #Bayer04 mit @Udinese_1896.



Beide Partien finden während des Trainingslagers in Zell am See-Kaprun statt.#B04inAustria ??https://t.co/413JF9wNmc