ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Με 4-3-3 και Λόπες-Τικίνιο η ενδεκάδα του Μαρτίνς

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (19:00) στο εξ αναβολής παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής των playoffs της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» με ισοπαλία κατακτούν και μαθηματικά το 47ο πρωτάθλημα της ιστορία τους και ο Πέδρο Μαρτίνς σε αυτή την προσπάθεια θα παρατάξει την ομάδα του με σχηματισμό 4-3-3.

Στο τέρμα θα είναι ο Βατσλίκ και μπροστά του οι Λαλά, Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσουκ. Μπουχαλάκης, Εμβιλά και Μαντί Καμαρά αποτελούν την τριάδα του άξονα. Βασικός παίζει και ο Ρόνι Λόπες, ενώ Μασούρας και Τικίνιο συμπληρώνουν την επιθετική τριπλέτα.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ! / Our line-up for today’s match against PAOK! ?⚪️#Olympiacos #slgr #PlayOff #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/PZoRKZFLKT