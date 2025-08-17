L’ Equipe: «Εκτός Eurobasket ο Βενσάν Πουαριέ»

Onsports Team

Η Γαλλία έτοιμη να πάει στο Ευρωμπάσκετ με μια ακόμη μεγάλη απώλεια, καθώς ο σέντερ της Αναντολού Εφές δε θα είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Η Γαλλία δικαίως είναι ένα απ’ τα φαβορί για το Eurobasket που αρχίζει στις 27 Αυγούστου. Οι «τρικολόρ» είναι ασημένιοι Ολυμπιονίκες, όμως στο ευρωπαϊκό θα πάνε με πολλά αγωνιστικά προβλήματα. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και ο Βενσάν Πουαριέ.

Αυτό αναφέρει η έγκυρη «L’ Equipe». Αιτία είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο δεξιό του γόνατο. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε πως δε θα του επιτρέψει να είναι έτοιμος για το Eurobasket.

Ο Πουαριέ είχε πρόβλημα από την αρχή της προετοιμασίας, κάτι που επιβαρύνθηκε από τραυματισμό στο τελευταίο φιλικό των Γάλλων κόντρα στην Ισπανία.

Οι «τρικολόρ» που δεν έχουν φυσικά ούτε τον Λεσόρ, ούτε τον Γουενμπανιάμα, βρίσκονται στον όμιλο της Πολωνίας όπου υπάρχουν επίσης Σλοβενία, Βέλγιο, Ισραήλ και Ισλανδία.