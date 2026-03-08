Super League 2: Νίκη… συνήθειας ο Ηρακλής, «αγκαλιάζει» την παραμονή ο ΠΑΟΚ Β’

Onsports Team

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στα play off και play out του Α’ ομίλου της κατηγορίας.

Η 4η αγωνιστική των Play off του Α’ ομίλου στην Super League 2, ήταν ουσιαστικά διαδικαστική. Ο Ηρακλής έχει εξασφαλίσει την άνοδο, αλλά ακόμη κι έτσι δεν σταμάτησε να νικά. Ο «γηραιός» επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης Β’.

Το ματς έγινε στο Άργος. Ο Παναγιώτης Κυνηγόπουλος άνοιξε το σκορ μόλις στο 4’ για να «σφραγίσει» τη νίκη του «Γηραιού» ο Γιώργος Μάναλης στο 71’.

Η Νίκη Βόλου πήρε νίκη γοήτρου επί της Αναγέννησης Καρδίτσας με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο «Παντελής Μαγουλάς» σημείωσε με κεφαλιά ο Γιάννης Λουκίνας στο 63ο λεπτό.

Στα Play out σημαντικό αποτέλεσμα πήρε ο ΠΑΟΚ Β’. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν 3-0 του Καμπανιακού και είναι πλέον… αγκαλιά με την παραμονή. Τα γκολ των Γιάννη Γκιτέρσου (20’), Κάρελ Μούστμα (35’) και Δημήτρη Τσοπούρογλου (90’+3’), διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα.

Μακεδονικός και Καβάλα ήρθαν ισόπαλοι δίχως τέρματα, αποτέλεσμα που βολεύει τους φιλοξενούμενους. Ο Νέστος Χρυσούπολης έφυγε με το 0-0 από τους «Ζωσιμάδες» κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα. Οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν από το 64’ με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Λευτέρη Γκιώνη, όμως έχασαν πέναλτι που κέρδισαν στην τελευταία φάση του αγώνα. Ο Φράνκο Σέα ανέλαβε την εκτέλεσή του αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Play Off

Αστέρας Τρίπολης Β’ – ΠΟΤ Ηρακλής 0-2

Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

Play Out

ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης 0-0

ΠΑΟΚ Β’ – Καμπανιακός 3-0

Μακεδονικός – Καβάλα 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OFF

1. Ηρακλής 34

2. Νίκη Βόλου 25

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 21

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 20

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OUT

1. ΠΑΟΚ Β’ 21

2. Καβάλα 17

3. Νέστος Χρυσούπολης 17

4. Καμπανιακός 10

5. ΠΑΣ Γιάννινα 9

6. Μακεδονικός 7