Αποχώρησε με ασθενοφόρο ο Σεμπά κατά τη διάρκεια του αγώνα Καλαμάτα – Μαρκό
Onsports Team 01 Μαρτίου 2026, 18:57
SUPER LEAGUE 2

Αποχώρησε με ασθενοφόρο ο Σεμπά κατά τη διάρκεια του αγώνα Καλαμάτα – Μαρκό

Ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων τραυματίστηκε και χρειάστηκε να αποχωρήσει με το ασθενοφόρο από το γήπεδο.

Άτυχος στάθηκε ο Σεμπά στον αγώνα της Καλαμάτας με τη Μαρκό για τον Β’ όμιλο της Super League 2. Ο ποδοσφαιριστής της φιλοξενούμενης ομάδας βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο με πρόβλημα στο πόδι, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο μαρκάρισμα ή κάποια σύγκρουση με αντίπαλο.

Αποχώρησε αρχικά με φορείο, με τους αντιπάλους να πηγαίνουν να δουν πως είναι. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για μυϊκό τραυματισμό, όμως η εικόνα του αθλητή δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Ο Σεμπά είχε δακρύσει και χρειάστηκε να φύγει για το νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

 

 



