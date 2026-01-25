Super League 2: Δύσκολο «διπλό» η Καλαμάτα, εύκολα ο Πανιώνιος

Onsports Team

Τα αποτελέσματα και η τελική βαθμολογία του Β’ ομίλου – Η βαθμολογία με την οποία θα μπουν οι ομάδες στα Play Offs και τα Play Out.

Σπουδαίο «διπλό» για την Καλαμάτα στην έδρα της Σύρου. Η «μαύρη θύελλα» επικράτησε 2-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 55ο λεπτό με τον Τσέλιο, όμως η αντίδραση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς ο Τριμμάτης ισοφάρισε στο 63’. Το παιχνίδι έδειχνε να οδηγείται στην ισοπαλία, μέχρι τη φάση των καθυστερήσεων που έκρινε τα πάντα, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα.

Ο Πανιώνιος δεν είχε πρόβλημα απέναντι στα Χανιά, επικρατώντας 3-0. Ο «Ιστορικός» άνοιξε το σκορ στο 20’ με τον Μωραϊτή, έπειτα από στημένη φάση, ενώ στο 69’ ο Βοΐλης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 89’, με τον ίδιο παίκτη να πετυχαίνει και τρίτο γκολ.

Ο Ολυμπιακός Β’ επιβλήθηκε του Αιγάλεω με 2-1. Αυτό το αποτέλεσμα κάνει τους «ερυθρόλευκους» την τέταρτη ομάδα που μπαίνουν στα Play Offs.

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ελλάς Σύρου – Καλαμάτα ΠΣ 1-2

Πανιώνιος – Χανιά 3-0

Athens Kallithea FC – Ηλιούπολη 1-1

Ολυμπιακός Β΄ – Αιγάλεω ΑΟ 2-1

ΓΣ Μαρκό – Παναργειακός 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα 50

2. Πανιώνιος 43

3. ΓΣ Μαρκό 31

4. Ολυμπιακός Β΄ 27

5. Athens Kallithea 26

6. Ελλάς Σύρου 24

7. Αιγάλεω 17

8. Ηλιούπολη 15

9. Χανιά 12

10. Παναργειακός 5

Η βαθμολογία σε playoffs και play-outs του Α’ Ομίλου:

Play Offs

1. Καλαμάτα 25

2. Πανιώνιος 22

3. Μαρκό 16

4. Ολυμπιακός Β' 14

Play Outs

5. Athens Kallithea 13

6. Ελλάς Σύρου 12

7. Αιγάλεω 9

8. Ηλιούπολη 8

9. Χανιά 6

10. Παναργειακός 3