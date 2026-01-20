Super League 2: Ορίστηκε η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας - Η εκκρεμότητα

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Επίσημη… μορφή πήρε η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στην Super League 2 καθώς η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τις ημέρες και τις ώρες των αναμετρήσεων.

Αυλαία θα πέσει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της δεύτερης τη τάξει εθνικής κατηγορίας, αφού θα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική, πριν τα μίνι πρωταθλήματα ανόδου και υποβιβασμού.

Η Super League 2 ανακοίνωσε τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών και τα ματς του Βορείου ομίλου θα γίνουν όλα το μεσημέρι του Σαββάτου (24/01) στις 15:00, ενώ την ίδια ώρα το μεσημέρι της Κυριακής (25/01) θα λάβουν χώρα οι αγώνες του Νοτίου ομίλου.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής της Super League 2:

Βόρειος όμιλος

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

15:00, Γήπεδο Τούμπας: ΠΑΟΚ Β’ - Καμπανιακός (sportal.gr)

15:00 Γήπεδο Μακεδονικού: Μακεδονικός - Νίκη Βόλου (Action 24)

15:00, Ζωσιμάδες: ΠΑΣ Γιάννινα - Ηρακλής (sportal.gr)

15:00, Δημ. Στ. Καρδίτσας: Αν. Καρδίτσας - Νέστος Χρυσούπολης (sportal.gr)

15:00, «Ανθή Καραγιάννη»: Καβάλα - Αστέρας AKTOR Β’ (athletiko.gr)

Νότιος όμιλος

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

15:00 Ελλάς Σύρου - Καλαμάτα (sportal.gr)

15:00, Γήπεδο Πανιωνίου: Πανιώνιος - Χανιά (Action 24)

15:00, «Γρ. Λαμπράκης»: Athens Kallithea - Ηλιούπολη (sportal.gr)

15:00, Αθλητικό Κέντρο Ρέντη: Ολυμπιακός Β’ - Αιγάλεω (Mega News)

15:00, Δημ. Στ. Μαρκόπουλου: Μαρκό - Παναργειακός (sportal.gr)

* Σημείωση: Το γήπεδο του αγώνα EΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας