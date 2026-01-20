Επίσημο! Ανακοίνωσε μεταγραφή «βόμβα» που αλλάζει τα δεδομένα στη SL2 η Μαρκό

Οnsports Τeam

Η νεοφώτιστη ομάδα απέκτησε και επίσημα τον Αλεξάντερ Γιόχανσον, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με την πρωταθλήτρια Σουηδίας, Μιάλμπι!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μαρκό:

"Η ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ ανακοινώνει μια από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις στην ιστορία του συλλόγου, την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού Alexander Johansson. Πρόκειται για μια τεράστια υπέρβαση για τα δεδομένα της κατηγορίας, καθώς ο 30χρονος στράικερ έρχεται στην ομάδα μας απευθείας από την πρωταθλήτρια Σουηδίας, Mjallby AIF. Είναι αξιοσημείωτο πως ο Johansson εντάσσεται στο δυναμικό της Μαρκό προερχόμενος από έναν σύλλογο που την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League.

Ο Alexander Johansson διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο βιογραφικό με πολυετή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του σουηδικού ποδοσφαίρου.

Ο ύψους 1,89μ. αριστεροπόδαρος επιθετικός, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευκολία τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στα άκρα, μετρά συνολικά 133 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Σουηδίας (Allsvenskan), έχοντας στο ενεργητικό του 22 τέρματα και 10 ασίστ.

Την περσινή σεζόν ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με 10 γκολ σε 29 εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, επιβεβαιώνοντας την εκτελεστική του δεινότητα.

Η μεταγραφή αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των υψηλών φιλοδοξιών της διοίκησης, καθώς ο παίκτης επέλεξε το πρότζεκτ της Μαρκό παρά το γεγονός ότι είχε στα χέρια του οικονομικά ανώτερες προτάσεις από συλλόγους της πρώτης κατηγορίας σε Τουρκία και Νότια Κορέα. Η έλευση ενός ποδοσφαιριστή αυτού του βεληνεκούς υπογραμμίζει τη θέληση της ομάδας μας να πρωταγωνιστήσει στα play offs που πλησιάζουν καθώς και να διεκδικήσει το μεγάλο της στόχο τη σεζόν 2026-2027.

Alexander, καλώς ήρθες στην οικογένεια της Μαρκό".