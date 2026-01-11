Super League 2: Ντέρμπι κορυφής στην Παραλία - Ευκαιρία κορυφής για Αναγέννηση
Η αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Πανιώνιο ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 14:00.
Πρόκειται για ένα ντέρμπι κορυφής στον Β’ Όμιλο (Νότιο), καθώς οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 41 βαθμούς, ενώ ο Ιστορικός ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 39, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.
Για τον ίδιο όμιλο, ο Ολυμπιακός Β’ θα υποδεχθεί το Μαρκό, σε μια αναμέτρηση με στόχο τη βαθμολογική ενίσχυση, ενώ στα Χανιά η τοπική ομάδα θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Ηλιούπολη.
Στον Α’ Όμιλο (Βόρειο), το ενδιαφέρον στρέφεται στην Καρδίτσα, όπου η Αναγέννηση Καρδίτσας φιλοξενεί την Καβάλα, με τους γηπεδούχους να θέλουν τη νίκη για να ανέβουν στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η Αναγέννηση βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 36 βαθμούς, μόλις δύο λιγότερους από τον πρωτοπόρο Ηρακλή, ενώ η Καβάλα έχει 19 βαθμούς και καταλαμβάνει την πέμπτη θέση. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας για τον ίδιο όμιλο, ο ΠΑΣ Γιάννινα θα κοντραριστεί με τον Asteras AKTOR B, σε μια αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:
Α’ Όμιλος
Σάββατο 10/01
- Νίκη Βόλου-Ηρακλής 1-1
- Καμπανιακός-Μακεδονικός 2-1
- Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΟΚ Β 0-2
Κυριακή 11/01
- ΠΑΣ Γιάννινα-Asteras AKTOR B (14:00, athletiko.gr)
- Αναγέννηση Καρδίτσας-Καβάλα (15:00, sportal.gr)
Η βαθμολογία (σε 16 αγώνες)
1. Ηρακλής 38
2. Αναγέννηση Καρδίτσας 36 -15αγ.
3. Νίκη Βόλου 33
4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 27 -15αγ.
5. Καβάλα 19 -15αγ.
6. ΠΑΟΚ Β΄ 18
7. Νέστος Χρυσούπολης 15
8. Καμπανιακός 15
9. ΠΑΣ Γιάννινα 9 -15αγ.
10. Μακεδονικός 6
Β’ Όμιλος
Σάββατο 10/01
- Athens Kallithea FC-Παναργειακός 1-1
- Αιγάλεω-Ελλάς Σύρου 0-2
Κυριακή 11/01
- Καλαμάτα-Πανιώνιος (14:00, Action 24)
- Ολυμπιακός Β-Μαρκό (15:00, Mega News)
- Χανιά-Ηλιούπολη (15:00, sportal.gr)
Η βαθμολογία (Σε 15 αγώνες)
1. Καλαμάτα 41
2. Πανιώνιος 39
3. Μαρκό 28
4. Ελλάς Σύρου 23 -16αγ.
5. Athens Kallithea 22 -16αγ.
6. Ολυμπιακός Β’ 21
7. Αιγάλεω 14 -16αγ.
8. Χανιά 12
9. Ηλιούπολη 8
10. Παναργειακός 5 -16αγ.