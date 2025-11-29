Ομάδες

Super League 2: Εκτός έδρας αποστολή στην Ηλιούπολη για την Καλαμάτα
INTIME SPORTS
Onsports Team 29 Νοεμβρίου 2025, 11:53
SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Εκτός έδρας αποστολή στην Ηλιούπολη για την Καλαμάτα

Στην Ηλιόπουλη δοκιμάζεται η Καλαμάτα, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League 2.

H «Μαύρη Θύελλα» θέλει να διατηρήσει την απόσταση που έχει από τον Πανιώνιο στον Β’ όμιλο.

Η Καλαμάτα παίζει στην Ηλιούπολη με στόχο το «διπλό» που θα τη φέρει στο +8 από τον Πανιώνιο, ο οποίος παίζει την Κυριακή (30/11), ενώ έχει κι ένα ματς λιγότερο.

Το Ηλιούπολη - Καλαματά θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί από το ACTION 24.

Το πρόγραμμα του Β’ ομίλου περιλαμβάνει άλλα δύο ματς, με τα Χανιά που δίνουν μάχη για την παραμονή να υποδέχονται τον Ολυμπιακό Β’, σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Επίσης, η Μαρκό υποδέχεται το Αιγάλεω, ενώ η αυλαία της αγωνιστικής στον Α’ όμιλο ανοίγει με τις αναμετρήσεις Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης και ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (29/11) στη Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

  • 15:00 Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης
  • 15:00 ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα

Η βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

  1. ΠΟΤ Ηρακλής 27
  2. Νίκη Βόλου 26
  3. Αναγέννηση Καρδίτσας 26
  4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 23
  5. ΠΑΟΚ Β' 11
  6. Νέστος Χρυσούπολης 11
  7. Καβάλα 9
  8. Καμπανιακός 8
  9. ΠΑΣ Γιάννινα 8
  10. Μακεδονικός 5

Β' ΟΜΙΛΟΣ

  • 14:00 Ηλιούπολη – Καλαμάτα ACTION 24
  • 14:00 Xανιά – Oλυμπιακός Β’
  • 15:00 Μαρκό – Αιγάλεω

*Ο αγώνας ΧΑΝΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’, θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών (Αρ.Πράξης ΔΕΑΒ 48/2025)

Η βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

  1. Καλαμάτα ΠΣ 29
  2. Πανιώνιος 24 -10αγ.
  3. ΓΣ Μαρκό 19
  4. Athens Kallithea FC 17
  5. Ολυμπιακός Β' 14 -9αγ.
  6. Ελλάς Σύρου 13
  7. Αιγάλεω 11 -10αγ.
  8. Ηλιούπολη 7
  9. Χανιά 6
  10. Παναργειακός 4


