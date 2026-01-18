Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες
Οnsports Team 18 Ιανουαρίου 2026, 23:49
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες

Σοβαρά επεισόδια στις εξέδρες από τους φίλους της Σενεγάλης κατά τη διακοπή του αγώνα, για το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Μαρόκου.

Απίστευτες εικόνες στον τελικό του Κόπα Άφρικα ανάμεσα σε Μαρόκο και Σενεγάλη!

Το παιχνίδι ήταν στο 0-0, όταν στο 93' η Σενεγάλη σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR για επιθετικό φάουλ στον Χακίμι.

Σαν να μην έφτανε αυτό στο 98' δόθηκε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, επίσης με παρέμβαση του VAR, για τράβηγμα στον Μπραχίμ Ντίαζ.

Η απόφαση αυτή έκανε έξαλλους τους Σενεγαλέζους, οι οποίοι αποχώρησαν για 5 λεπτά από το γήπεδο.

Ωστόσο με παρέμβαση του αρχηγού τους, Μανέ επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο, για να συνεχιστεί ο αγώνας.

Ο Μπραχίμ Ντίαζ ανέλαβε την εκτέλεση στο 113', κάνοντας χτύπημα αλά Πανένκα, με τον Μεντί να μένει στη θέση του και να μπλοκάρει, με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί στην παράταση!

Αυτό που δεν έδειξαν οι κάμερες, ωστόσο, ήταν τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν στις εξέδρες από τους φίλους της Σενεγάλης με δυνάμεις της αστυνομίας να παρεμβαίνουν.

Δείτε το σχετικό βίντεο:



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες στο Κορωπί από φίλους της ομάδας
30 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες στο Κορωπί από φίλους της ομάδας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόπα Άφρικα: Η μεγάλη απόδραση για τη Σενεγάλη - Πήρε το τρόπαιο από το Μαρόκο σε επεισοδιακό τελικό
2 ώρες πριν Κόπα Άφρικα: Η μεγάλη απόδραση για τη Σενεγάλη - Πήρε το τρόπαιο από το Μαρόκο σε επεισοδιακό τελικό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες
2 ώρες πριν Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες
SUPER LEAGUE
Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, δεν ήταν εύκολο…»
2 ώρες πριν Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, δεν ήταν εύκολο…»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved