Super League 2: Πέρασε από την Τρίπολη και επέστρεψε στην κορυφή ο Ηρακλής
Onsports Team 16 Νοεμβρίου 2025, 17:08
SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Πέρασε από την Τρίπολη και επέστρεψε στην κορυφή ο Ηρακλής

Ο «γηραιός» επικράτησε 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης Β’ και είναι ξανά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του Α’ ομίλου.

Η 10η αγωνιστική βρίσκει τον Ηρακλή να κρατιέται στην κορυφή της βαθμολογίας του Α’ ομίλου της Super League 2. Ο «γηραιός» επικράτησε 1-0 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης Β’, ματς κορυφής καθώς πριν την αναμέτρηση η διαφορά των δύο ομάδων ήταν ένας βαθμός.

Ο Ντουρμισάι με πέναλτι στο 74’ άλλαξε τις ισορροπίες και χάρισε τους τρεις βαθμούς στους Θεσσαλονικείς. Έτσι ανέβηκαν ξανά στην κορυφή προσπερνώντας τη Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση Καρδίτσας. Για τους Αρκάδες ήταν η πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα.

SUPER LEAGUE – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μακεδονικός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

ΠΑΟΚ Β΄ – Νίκη Βόλου 1-6

ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης 0-1

Αστέρας Τρίπολης Β΄ – Ηρακλής 0-1

Καβάλα – Καμπανιακός 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Ηρακλής 24

2. Νίκη Βόλου 23

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 23

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 20

5. ΠΑΟΚ Β’ 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 11

7. Καβάλα 9

9. Καμπανιακός 8

9. Μακεδονικός 5

10. ΠΑΣ Γιάννινα 5

 



