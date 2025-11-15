Super League 2: Εξάρα η Νίκη Βόλου, «διπλό» η Αναγέννηση Καρδίτσας

Onsports Team

Οι ομάδες της Θεσσαλίας με τις νίκες τους ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας ματς περισσότερο – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Η 10η αγωνιστική στον Α’ όμιλο της Super League 2, άρχισε με εντυπωσιακά «διπλά» για Νίκη Βόλου κυρίως, αλλά και Αναγέννηση Καρδίτσας. Με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες της Θεσσαλίας να ανέβουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Νίκη Βόλου συνέτριψε 6-1 τον ΠΑΟΚ Β΄ στη Θεσσαλονίκη, με σκόρερ τους Λώλη (3΄), Λουκίνα (15΄), Βουτσά (25΄), Γιακουμάκη (67΄), Τσέλιο (73΄) και Βέλλιο (76΄). Ο Καλαϊτσίδης πέτυχε στο 81΄ το γκολ της τιμής για τους «ασπρόμαυρους», που παρατάχθηκαν με πολλές ελλείψεις.

Τρεις βαθμούς στη Θεσσαλονίκη πήρε και η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία με γκολ του Στίκα στο 18΄ νίκησε 1-0 τον Μακεδονικό. Στη μάχη της παραμονής, ο Νέστος Χρυσούπολης με σκόρερ τον Γλυνό (66΄) νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες».

SUPER LEAGUE 2 – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μακεδονικός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

ΠΑΟΚ Β΄ – Νίκη Βόλου 1-6

ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης 0-1

Αστέρας Τρίπολης Β΄ – ΠΟΤ Ηρακλής 16/11

Καβάλα – Καμπανιακός 16/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Νίκη Βόλου 23

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 23

3. Ηρακλής 21 -9αγ.

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 20 -9αγ.

5. ΠΑΟΚ Β’ 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 11

7. Καμπανιακός 8 -9αγ.

8. Καβάλα 6 -9αγ.

9. Μακεδονικός 5

10. ΠΑΣ Γιάννινα 5