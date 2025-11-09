Super League 2: «Σαρωτική» Νίκη Βόλου, νίκη για Αναγέννηση Καρδίτσας – Ξανά κορυφή η Καλαμάτα

Onsports Team

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής στους δύο ομίλους της δεύτερης κατηγορίας.

Η 9η αγωνιστική του Α’ ομίλου στην Super League 2, ολοκληρώθηκε με τη Νίκη Βόλου να είναι… εξάσφαιρη. Η ομάδα της Νέας Ιωνίας του Βόλου, επικράτησε 6-0 του Μακεδονικού και μείωσε στον 1 βαθμό την απόσταση από τον Ηρακλή.

Από δυο γκολ σημείωσαν οι Αλέξανδρος Λώλης (8’, 25’) και Απόστολος Βέλλιος (12’, 37’) ενώ δίχτυα βρήκε και ο Ραφαήλ Πέττας (31’). Ο Γιάννης Λουκίνας (78’) διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησε στη Χρυσούπολη με 1-0 του τοπικού Νέστου. Ο Μπούσης στο 53’ πέτυχε το μοναδικό γκολ του ματς.

Super League 2 – Α’ όμιλος – 9η αγωνιστική

ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα 4-0

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Καβάλα 1-0

Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β’ 0-0

Νίκη Βόλου – Μακεδονικός 6-0

Νέστος Χρυσούπολης – Αναγ. Καρδίτσας 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΟΤ Ηρακλής 21

2. Νίκη Βόλου 20

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 20

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 20

5. ΠΑΟΚ Β’ 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 8

7. Καμπανιακός 8

8. Καβάλα 6

9. ΠΑΣ Γιάννινα 5

10. Μακεδονικός 5

Στον Β’ όμιλο η Ελλάς Σύρου στάθηκε καλά, αλλά η Καλαμάτα ήταν καλύτερη και επικράτησε στην έδρα της με 2-0. Με πέναλτι ο Γιώργος Παμλίδης στο 70’ άνοιξε το σκορ, για να διαμορφώσει το τελικό 2-0 πέντε λεπτά αργότερα ο Ηλίας Τσέλιος.

Στο Άργος η Μαρκό εκτέλεσε δύο πέναλτι και επικράτησε 1-0 του Παναργειακού. Το πρώτο στο 9ο με τον Μιούλερ να στέλνει την μπάλα άουτ. Στο δεύτερο, στο 57’, ο πολύπειρος Σεμπά σημάδεψε σωστά, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Super League 2 – Β’ όμιλος – 9η αγωνιστική

Χανιά – Πανιώνιος 0-2

Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ αναβολή

Καλαμάτα ΠΣ – Ελλάς Σύρου 2-0

Παναργειακός – ΓΣ Μαρκό 0-1

Ηλιούπολη – Athens Kallithea FC 10/11 (15:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα ΠΣ 23

2. Πανιώνιος 21

3. ΓΣ Μαρκό 16

4. Athens Kallithea FC 13 -8αγ.

5. Ολυμπιακός Β’ 13 -8αγ.

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 9 -8αγ.

8. Χανιά 6

9. Ηλιούπολη 4 -8αγ.

10. Παναργειακός 3