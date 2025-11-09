Super League 2: «Σαρωτική» Νίκη Βόλου, νίκη για Αναγέννηση Καρδίτσας – Ξανά κορυφή η Καλαμάτα
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής στους δύο ομίλους της δεύτερης κατηγορίας.
Η 9η αγωνιστική του Α’ ομίλου στην Super League 2, ολοκληρώθηκε με τη Νίκη Βόλου να είναι… εξάσφαιρη. Η ομάδα της Νέας Ιωνίας του Βόλου, επικράτησε 6-0 του Μακεδονικού και μείωσε στον 1 βαθμό την απόσταση από τον Ηρακλή.
Από δυο γκολ σημείωσαν οι Αλέξανδρος Λώλης (8’, 25’) και Απόστολος Βέλλιος (12’, 37’) ενώ δίχτυα βρήκε και ο Ραφαήλ Πέττας (31’). Ο Γιάννης Λουκίνας (78’) διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
Η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησε στη Χρυσούπολη με 1-0 του τοπικού Νέστου. Ο Μπούσης στο 53’ πέτυχε το μοναδικό γκολ του ματς.
Super League 2 – Α’ όμιλος – 9η αγωνιστική
ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα 4-0
Αστέρας Τρίπολης Β’ – Καβάλα 1-0
Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β’ 0-0
Νίκη Βόλου – Μακεδονικός 6-0
Νέστος Χρυσούπολης – Αναγ. Καρδίτσας 0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΠΟΤ Ηρακλής 21
2. Νίκη Βόλου 20
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 20
4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 20
5. ΠΑΟΚ Β’ 11
6. Νέστος Χρυσούπολης 8
7. Καμπανιακός 8
8. Καβάλα 6
9. ΠΑΣ Γιάννινα 5
10. Μακεδονικός 5
Στον Β’ όμιλο η Ελλάς Σύρου στάθηκε καλά, αλλά η Καλαμάτα ήταν καλύτερη και επικράτησε στην έδρα της με 2-0. Με πέναλτι ο Γιώργος Παμλίδης στο 70’ άνοιξε το σκορ, για να διαμορφώσει το τελικό 2-0 πέντε λεπτά αργότερα ο Ηλίας Τσέλιος.
Στο Άργος η Μαρκό εκτέλεσε δύο πέναλτι και επικράτησε 1-0 του Παναργειακού. Το πρώτο στο 9ο με τον Μιούλερ να στέλνει την μπάλα άουτ. Στο δεύτερο, στο 57’, ο πολύπειρος Σεμπά σημάδεψε σωστά, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.
Super League 2 – Β’ όμιλος – 9η αγωνιστική
Χανιά – Πανιώνιος 0-2
Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ αναβολή
Καλαμάτα ΠΣ – Ελλάς Σύρου 2-0
Παναργειακός – ΓΣ Μαρκό 0-1
Ηλιούπολη – Athens Kallithea FC 10/11 (15:00)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καλαμάτα ΠΣ 23
2. Πανιώνιος 21
3. ΓΣ Μαρκό 16
4. Athens Kallithea FC 13 -8αγ.
5. Ολυμπιακός Β’ 13 -8αγ.
6. Ελλάς Σύρου 9
7. Αιγάλεω 9 -8αγ.
8. Χανιά 6
9. Ηλιούπολη 4 -8αγ.
10. Παναργειακός 3